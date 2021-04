Nyhende

‒ Det er altfor lite fokus på å få ein ny skikkeleg tunnel som erstattar Lotetunnelen. Det meiner Magne Øyra som etterlyser merksemd rundt dette. Øyra reiser ein god del mellom Nordfjordeid og Lyngdal. Han peikar på at det er stor trafikk frå mange kantar som kjem inn mot Nordfjordeid og som skal vidare på E39 i retning Lote-Anda. Øyra tykkjer Lotetunnelen er altfor dårleg og at det må arbeidast for å få den erstatta, om ikkje nødvendigvis akkurat der den går i dag. Øyra tykkjer at ny tunnel mellom Lote og Nordfjordeid er vel så viktig som å få å plass ferjefri kryssing av fjorden.