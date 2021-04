Ikkje så enkelt med heimekontor

Ventar framleis på fiber

Det siste året har mange fått beskjed om å ha heimekontor. I skuleklasser på Nordfjordeid har det tidvis vore digital undervisning. For både lærarar og elevar er då god nettilgang heilt avgjerande, for at undervisninga skal kunne skje på ein lettvint måte. I Stad kommune er dette framleis ikkje kvardagen for alle.