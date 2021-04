Vanskeleg å forstå

Nyhende

På Stadlandet har det vore ført ein årelang kamp mot bygging av vindkraftanlegg. I dag er det kjenner vi denne kampen gjennom motstanden mot vindkraftanlegget på Okla. Det som får oss til å undrast i ein del i denne saka ligg litt tilbake i tid. I april for 21 år sidan tilbydde Statkraft Selje kommune 34 millionar kroner i kompensasjon for å byggje ein vindmøllepark beståande av 34 70 meter høge vindturbinar på Hoddevikfjellet. Selje kommunestyre støtta planane. Kvifor Selje kommune støtta planane, som av mange vart sett på som rasering av eit spesielt nasjonalt verneverdig landskapsområde, kan ikkje vi seie heilt presist. Men ein treng ikkje vere rakettforskar for å skjøne at økonomi var ein svært tungtvegande grunn.