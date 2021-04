Sølvmedalje til Andrine

Nyhende

I dag fredag 16. april stod slalåm på dagsorden for alpinistane. Thea Louise Stjernesund, Hakadal Il, tok gullmedaljen etter best tid i begge slalåmomgangane. Stjernesund køyrde inn til tida 2:15.48. Andrine Mårstøl som hadde 3. beste tid i den første omgangen. Ein hundredel bak løparen på andreplass og ein hundredel framføre løparen på 4. plass. Etter ein god andreomgang, 4. beste omgangstid, vart det til slutt sølvmedalje til Haugen-alpinisten. Andrine fekk slutttida 2:16:98, altså halvanna sekund bak vinnaren. Dette var andre medalje til Andrine i meisterskapen. Anine Thorsen, Kongsberg If, kom på tredje plass 2,6 sekund bak Andrine.