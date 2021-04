Må dokumentere tryggleik mot naturfare

Nyhende

Uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikkje, må det difor dokumenterast at tilstrekkeleg tryggleik mot skredfare vil bli oppnådd i samsvar med tryggleikskrava. På gbnr 99/4 Lefdalsnes er det i samband med planar om bygging av eit naust utført kartlegging av skredfare som gjeld skredtypane snø-, jord-, flaum-, sørpe-, steinskred og steinsprang for å dokumentere om tryggleikskrava er oppfylte. Oppdragsgjevar er Per Odd Lefdalsnes og gjennomførande føretak er Hole Geo AS. Av rapporten går det mellom anna fram at det ikkje er registrert skredhendingar i nærleiken av kartleggingsområdet, og at det er eit sannsyn mindre enn 1/100 for at steinsprang, som er dimensjonerande skredtype, kan nå kartleggingsområdet. Det er eit sannsyn mindre enn 1/100 for at snøskred når kartleggingsområdet. Andre typar skred vil ikkje ha utlaup fram til kartleggingsområdet. Hole Geo har kome fram til at heile kartleggingsområdet tilfredsstiller tryggleiksklasse S1, noko som inneber at der er trygt nok til å bygge garasje, uthus, båtnaust og mindre tilbygg.