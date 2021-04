– Vi må satse meir på å tiltrekke oss kvinner

– Vågsøy slit med fråflytting, og det skuldast mannsdominert næringsstruktur og for få arbeidsplassar for høgt utdanna kvinner. Det har også vore for lite fokus på bulyst, seier Randi Humborstad, dagleg leiar i Måløy Vekst.