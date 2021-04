Nyhende

– I desse dagar kallar vi inn personar som er fødde i 1951 og 1952 til vaksinering. Det betyr at vi har kome godt i gong med gruppe fire, altså personar mellom 65 og 74 år, og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorlege forløp seier einingsleiaren som legg til at Stad kommune per no berre nyttar ein vaksinetype, Pfizer-BioNTech.