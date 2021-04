Den store folkevandringa

57 prosent av 10d frå 2001 har flytta ut

Våren 2001 gjekk 23 elevar i klasse 10 D ut av Eid ungdomsskule. 57 prosent av dei bur ikkje på Eid, eller Stad kommune per i dag. Ser ein på fruktbarheitstal per kvinne og mann, kan dette bety at Stad kommune ”går glipp av” rundt 19 barn.