Nyhende

Det vart tidlegare klart at regjeringa har løyvd 500 millionar kroner til kommunane som skal arrangere sommarskule. 228 av kommunane har søkt tilskot, og dei skal lage eit tilbod til sommaren for elevane. Stad kommune er blant dei som har søkt og har fått tildelt 1.084.600 kroner til sommarskule. I tillegg til Stad kommune får Stryn kommune 830.100 kroner og Gloppen kommune 560.200 kroner. Kinn og Bremanger er ikkje på lista over kommunar som har fått støtte til formålet.