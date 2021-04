Nyhende

Søndag ettermiddag er det klart at LO og NHO er samde i lønsoppgjeret, over 14 timar på overtid. Riksmeklaren la fram eit forslag til løysing som gjev eit generelt tillegg på 2,25 kroner og eit ekstra tillegg til dei lågast lønte på ei krone per time, kjem det fram i ei pressemelding.