Raudt varsel - stor snøskredfare i området

Frå 7.–9. april var det sendt ut oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane. Laurdag og søndag er det derimot sendt ut raudt varsel for snøskred i dette området. Det er nemleg stor snøskredfare og faregrad fire i Indre Fjordane.

Ifølgje varsom.no er det laurdag omfattande ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Det er forventa naturleg utløyste skred, men fjernutløysing er også mogleg. Varsom.no melder at store mengder snø og vind dei siste dagane har gjeve stor pålagring i leheng mot aust og sør, og total akkumulert snømengd gjer no at ein bør vente at skreda kan bli svært store. Observasjonar på svært store skred gjev ein mistanke om at det er vedvarande svake lag rundt mildvêrsskare høgt i skydekket. Om sola kjem fram og varmar opp snøen vil det vere særleg fare for naturleg utløyste skred i sør og sørvest vende heng.

Søndag er kraftig solinnstråling ein del av skredproblemet og kan gje svært store naturleg utløyste snøskred. Faren for snøskred søndag vil vere størst ut på ettermiddagen, særleg i bratte og lune heng der sola får godt tak. Rullande ballar og små laussnøskred er tydelege fareteikn. Sør og vest vende heng er mest utsett, men vekslande vind gjer at det kan ligge ustabile fokksnøflak i alle himmelretningar.

Varsom.no oppmodar difor om å unngå skredterreng denne helga. Hold deg unna terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner under.

Hald deg i nærleiken

Då Fjordabladet snakka med Tore Kroken Karlsen fredag, oppmoda også han alle om å halde seg i nærleiken av skisenteret denne helga på grunn av den store snøskredfaren.

– Det er ganske stor snøskredfare. Eg trur at det denne helga er om å gjere å halde seg nær skisenteret. Det er ikkje helga for å ta seg ein topptur, konstaterte Kroken Karlsen.

Mykje nysnø på Harpefossen - opnar heile trekket Det har kome mykje nysnø på Harpefossen den siste veka, og denne helga opnar både Fjellheisen og Kjendalsheisen heilt til toppen.

Gult varsel for snø

Det er ikkje berre raudt varsel og stor snøskredfare i Indre Fjordane. Det er også sendt ut gult varsel for snø både laurdag og søndag. Varselet gjeld for heile området for Sogn og Fjordane. Frå fredag morgon til søndag morgon er det venta mykje snø, og i låglandet er det venta lokalt 10 til 25 centimeter på 24 timar. I høgda er det venta endå meir snø.

Laurdag morgon meldte Vest politidistrikt at dette ikkje er dagen for å køyre med sommardekk.

– Vegane i heile fylket er dekt av snø og slaps no i morgontimane, meldte dei på Twitter.

Status for veg

Det er snøskredfare og uvêr fleire stadar, noko som påverkar trafikken i låglandet og i fjellet.

Status klokka 12:45: