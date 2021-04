Kystflåten i akutt nød

Nyhende

– Eg er djupt bekymra for kystflåten. Det gjeld alle fartøy opp til 15 meter, spesielt ille er det for dei under 11 meter. Kystflåten er i akutt nød. Dei får ikkje tak fisken, og det er ikkje lett å komme inn på fisket nordover, for der er det jo allereie båtar som har faste avtalar om levering av fangsten til mottaka. Dessutan blir det mykje lengre veg å segle viss dei i det heile skulle klare det, seier leiaren av Norges Kystfiskarlag, Tom Kiil, til Skipsrevyen.