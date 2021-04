Relativt liten interesse for turismesatsing

Nyhende

I undersøkinga vart det stilt spørsmål om Stad kommune bør satse meir på å tiltrekkje seg fleire turistar og besøkande. Dette er den einaste påstanden der responsen er raud over heile linja. Til og med frivillig sektor, som i denne undersøkinga i all hovudsak ligg på plussida og over snittet i score, hamnar her så vidt på minussida. Relativt stort avvik på minussida finn ein både hjå dei kommunale leiarane og politikarane. Heller ikkje hjå bedriftsleiarar ser det ut til at det turismesatsinga vekkjer stor åtgaum.