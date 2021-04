- At Sp vil flytte fiskerihavna frå Lestovika til Berstad er ein urimeleg påstand

Nyhende

Kommentar til innlegg i Fjordabladet der Dag Austring går ut og fryktar at Stad Sp ikkje føl vedteke partiprogram.

Austring viser til at det i Stad Sp sitt program står at vi vil jobbe for fiskerihavn på Lestovika.

Eg vil minne Austring om at dette er ei vidareføring av gamle Selje Sp sitt program – også der hadde vi det i programmet at vi ville jobbe for fiskerihavn på Lestovika. Og når ein veit historikken kva gjeld fiskerihavn på Lestovika blir eg veldig forundra over Austring sitt innspel.

Alle – inkludert Austring, veit at når arealplana vart utarbeidd i Selje Kommune så var det 1 parti som freista å få fiskerihavn på Lestovika inn i arealplana – ikkje berre 1 gong – men 3 gonger hadde Selje SP konkret forslag om å ta det inn. Dette i tett dialog med fiskarlaget og lokale fiskarar.

MEN- kvar gong det var føreslege vart det nedstemt av planutvalget/ formannskapet. Derfor meinar eg at det vert heilt feil at Austring no går ut og seie at Sp ikkje har prøvd å stå på programmet som medlemmane har vedteke , både i Selje og no i Stad (jfr. Budsjettvedtak )

Kva gjeld Austring sin ytring om at Sp vil flytte fiskerihavna frå Lestovika til Berstad , det synst eg er ein urimelig påstand alt med at sjøarealplana har vore ute på høyring og ikkje har vore behandla i gruppa endå.

Til sist nevner Austing at Sp i programmet har sagt at det kan vere ei mogelighet for samhandling mellom fiskerihavn og persontransport/hurtigbåtstogg – ja vi kan ynskje og vi kan tilrå men vi er alle klar over at det er faktisk fylkeskommuna og det selskapet som vinn båtanbodet som bestemmer kvar eit stogg for hurtigbåtrute skal ligge.

Kva gjeld eit privat initiativ på Berstad må eg for min del ( og her påpeikar eg sterkt at dette gjeld meg – då det ikkje er diskutert i gruppa enda ) sei at dersom privatpersonar/ næringsliv ynskje bruke av si tid og sine pengar for å få til utvikling og vekst i kommuna vår så applauderer eg det, og eg tenkje ikkje sitje som ein bremsekloss så lenge der er enighet og gjeldande lovverk vert fulgt .