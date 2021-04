Nyhende

Onsdag kveld kom meldinga frå Kystverket at det var fare for at lasteskipet Eemslift Hendrika ville drive på land i løpet av natta, og Kystverket erklærte difor statleg aksjon. Det vart sett i gong mobilisering av oljevernressursar i området, samtidig som det vart gjort nye forsøk på å slepe lasteskipet onsdag kveld.