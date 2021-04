Selje Næringsforening:

Behov for stor utbygging i Lestovika

– Det er uforståeleg at disse planane er ikkje er tekne med i den pågåande planprosessen. Ein ser bort frå tankar og føringar som næringsliv, politikarar og byråkratar i Selje over mange år har arbeidd etter for å snu ei negativ utvikling i området.