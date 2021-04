Dette er status for vegane i låglandet og fjellet

Nyhende

Det er for tida gult varsel for snø i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er venta mykje snø fram til torsdag morgon i desse områda. Torsdag ettermiddag og kveld er det også venta ein del nedbør, både i form av snø og regn på Vestlandet sør for Stad. I låglandet er det då venta mellom 10 og 20 centimeter med nedbør, som i periodar kan kome som regn.

Utfordringar for trafikken

Dette vêret skapar utfordringar for trafikken rundt om. På riksveg 15 mellom Bryggja og Måløy stod eit vogntog fast på glattisen ved Almenningen tidlegare på dagen tysdag. Politipatrulje dirigerte då trafikken forbi staden, melder NRK.

Vegar har vore stengt både i låglandet og i fjellet. Blant vegane som har vore nattestengt og stengt på grunn av fare for skred, er Fv. 5744 Fossebakken – Navelsaker, Fv. 5723 Loen – Kjenndalen, Fv. 5724 Olden – Briksdal, Fv. 5720 Hjelle og Fv. 5722 Sunde – Flo. Desse har vore stengde og nattestengde sidan måndag kveld.

På Fv. 5744 Fossebakken – Navelsaker er vegen framleis nattestengt. Statens vegvesen melder onsdag at det er ny vurdering torsdag klokka 07.

Fjellovergangar

Når det gjeld fjellovergangane rundt om i Vestland, er det fleire som har vore stengde i fleire dagar. No ser det derimot ut til at dei fleste har opna opp for trafikk igjen.

Status klokka 14:00