Full fart med bilberging

Nyhende

– Det har vore full fart. Det har gått i eitt. No byrjar det å gje seg litt. I 12-tida i dag hadde Glenn Piel frå Stårheim Bilverksted endeleg tid til ein liten prat innimellom oppdraga for Viking redningsteneste.

Alle dei tre bilane deira var i sving i føremiddag og Glenn Piel kom nett tilbake frå eit oppdrag i Hennebygda. Ein av dei andre bilane var på Stadlandet.

Mest sidevegar og tun

Bilbergaren frå Stårheim fortel at dei fleste oppdraga denne dagen har vore på sidevegar og tun. Hovudvegane har vore ganske bra brøytte.

– Folk køyrer seg fast, eller dei bremsar og sklir utfor vegen. Eller det er dårleg sikt. Heldigvis har det ikkje vore personskade på dei oppdraga han til no har vore borti.

Det er ulike slags køyretøy som har hatt problem, både større og mindre køyretøy har dei hjelpt opp att på vegen.

Ein del hadde sommardekk

Piel fortel at den første dagen i påska då det byrja å snø var det ein del bilar med sommardekk som måtte hentast inn på verkstad for å legge om igjen til vinterdekk eller å bli frakta til ein stad på trygg grunn utan snø.

Men alle bilane som han har henta i dag har hatt vinterdekk.

– Det ser ut som at dei med sommardekk har gitt seg i tide.

Piel ser at litt av problema har samanheng med slitne vinterdekk. Når snøen er så glatt som den er no, bør ein vere godt skodd.

– Det er mykje vatn i snøen og i hjulspora legg det seg is med ein gong. Det er skikkeleg kjelkeføre.

– Slitne dekk er dårlege greier no, det er somme som tenkjer at dekka skal halde ut sesongen, men har du dekk som er heilt på grensa, så kan det vere fornuftig å skifte.

I tillegg til å sjekke dekka, er rådet frå Glenn Piel at folk må køyre pent og ta seg den tida som trengst.

Han legg til at påska sett under eitt har vore rolegare enn vanleg, noko som kan ha samanheng med koronaen. Folk har halde seg meir i ro.

– Men dei siste dagane har vore gode tider for dykk som driv med bilberging?

– Problemet er at alt kjem på ein gong, og vi må av og til seie nei. Somme klarer å hjelpe seg sjølv eller få hjelp av ein nabo med traktor.

Ser ein på kalenderen så er det slett ikkje uvanleg med ein god dose snø, som no med 20–25 cm, sjølv om påska er på hell. Glenn Piel opplyser at så seint som 11. og 12. mai i fjor var det omtrent på same måten med døgndrift og mange redningsoppdrag.

Fullt køyr

– Det har vore bra med oppdrag, spesielt i går og i dag. Det seier Leiv Sølvberg frå Eid Motor som akkurat kom tilbake frå ein jobb på Totland, då vi snakka med han tysdag føremiddag. Dei har SOS-teneste for NAF og Falck i heile Nordfjord.

– Vi dekkjer frå Grotli til Grotle, dvs. frå Strynefjellet til Stadlandet, forklarer Sølvberg.

Også for dei var det fullt køyr i dag. Det byrja med brøytebil på Breim som hadde køyrt utfor vegen.

Har fem bilar ute

– No er fem bilar ute, og det er mange kundar på vent. Vi kjem nok til å ha nok å gjere heile dagen, opplyser Sølvberg i titida i føremiddag. Han legg til at ikkje alt er utforkøyringar, det er også motorstopp eller andre problem.

– Det er snøføre og tidvis dårleg sikt. Folk må ta det med ro, er rådet frå Sølvberg. Han har ikkje inntrykk av at det er mange som prøver seg ut på sommardekk no, men dei hadde eit oppdrag ein dag tidlegare med ein som ikkje kom seg opp frå Lote til tunnelen.

– Men med slikt føre som det er i dag, er det krevjande sjølv med vinterdekk, påpeikar Sølvberg.

Roleg på Bryggja

Roy Kriken i redningstenesta på Bryggja melder om rolege forhold tysdag i titida om føremiddagen.

‒ Det har ikkje vore oppdrag til no i dag. Det er ein del bilar på vegane, men dei køyrer pent, seier Kriken. Hans inntrykk er at folk er veldig forsiktige og at mange held seg i ro.