─ Det er ikkje mykje vi kan gjere no

Nyhende

Det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» kom i havsnaud i Nordsjøen måndag 5. april, etter at lasta forskauv seg og skipet fekk slagside. Seint same dag mista skipet all motorkraft og har vore i drift sidan. Heile mannskapet om bord vart berga i land, og det blir no jobba på fleire hald med å handtere situasjonen i Norskehavet.