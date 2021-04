Varsle om oppstart av detaljregulering

Nyhende

Bakgrunnen for varselet er at Utval for areal og eigedom den 16. mars 2021 vedtok å varsle oppstart av detaljregulering for nytt kommunalt bustadfelt på Bryggja, og at det Planstrategi for Stad kommune 2020-2023, skal det utarbeidast detaljreguleringsplan for nytt kommunalt bustadfelt på Bryggja. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for nye bustadtomter på Bryggja i gangavstand til Bryggja skule. Detaljreguleringsplanen som skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan.