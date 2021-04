Nyhende

«Rat work» er namnet som britane brukte på likvideringar av angivarar og tystarar, av det namnet på boka. Å utføre sabotasjehandlingar, som Manus gjorde mange av, kunne vere spektakulært og det gav inngav respekt. Å utføre avrettingar gjorde ikkje det. Motstandsfolk vegra seg for slike jobbar, men nokon måtte gjere dei. At andre nordmenn vart skotne som represaliar grunna deira handlingar, plaga mange av dei sterkt i ettertid og fleire fekk store problem. I denne tida var det ikkje psykologar og krisepsykiatri. Påkjenningane var store for alle impliserte, dei pårørande på begge sider.

Registrerte likvideringar i Noreg er mellom 80 og 90 personar. Dette talet er forholdsvis lite om vi samanliknar t.d. med Danmark der talet var på ca. 400. I Danmark har det vore større openheit om temaet. Ei årsak til det er filmen «Flammen og Citronen» som kom i 2008. Desse to personane som bar namnet Bent Faurschou Hviid (1921–1944) og Jørgen Haagen Schmidt (1910–1944) er to av dei mest myteomspunne personane i nyare dansk historie. Filmen fekk gode kritikkar og er ingen heltehistorie, men framstiller desse to som kompliserte og som gjorde feil i ei vanskeleg tid der avgjerder måtte takast brått og brutalt. I Noreg kan det og sjå ut som det var relativt få som stod bak fleire likvidasjonar?

Ein likvidasjon måtte vere utført av aktørar innan fellesomgrepet «Heimefronten», der offeret måtte gjere ein trussel for motstandsarbeidet. Handlinga måtte vere planlagt og helst vere godkjent frå høgare hald. Det siste kunne sjølvsagt tidvis vere vanskeleg og vart difor ikkje alltid følgt.

Dei som stod bak likvideringane var Osvald-gruppa, Oslogjengen frå Kp. Linge, Milorg og Saborg i Bergen og Stavanger.

Leiaren for den kommunistiske Osvald-gruppa var Asbjørn Sunde (1909-1985). Han skreiv boka «Menn i mørket» i 1947 der han skriv at han var med på slike aksjonar. Mange i Gruppe Osvald (som Gestapo titulerte dei) var veteranar frå den spanske borgarkrig og det var desse som utførte desse handlingane i krigens fyrste del. Det var slett ikkje tilfeldig, fleire av dei hadde vore med i grupper som opererte bak fascistane sine liner og hadde kjennskap til og erfaring med korleis slike oppdrag skulle utførast.

Oslogjengen var ei gruppe av folk frå Kompani Linge under leiinga av nr. 24, Gunnar Sønsteby (1918-2012). Sønsteby og Manus gjorde fleire velkjende sabotasjeaksjonar, men dei var aldri med på «rat work». Det var derimot fleire av deira kameratar, både Gregers Gram (1917–1944) og Johan Edvard Tallaksen (1918–1944) utførte slike oppdrag.

Knut Brodtkorp Danielsen (1918–1995) var postsjef på Nordfjordeid i 1960-åra fram til 1967 då familien flytta til Molde. Under krigen var han medlem i Kompani Linge og hadde operasjonsområde i Trøndelag der han kom frå. Sommaren 1943 vart det bestemt at ein skulle ta den kjende angivaren og torturisten Henry Oliver Rinnan (1915-1947). Dette var eit samarbeidsprosjekt mellom Osvald-gruppa og kp. Linge og bestod av Danielsen og Johnny Pevik (1913–1944) frå kp. Linge, Fredrik N. Brekke frå legasjonen i Stockholm og leiaren Ole Halvorsen frå Osvald-gruppa. Attentatet mot Rinnan vart utført 7. oktober 1943, men Rinnan slapp uskadd frå ei skotveksling der folk på begge sider vart såra. Danielsen og Halvorsen rømde til Sverige, Pevik vart arrestert etter ei stund og fekk ei grusom skjebne då han vart torturert i hel på Misjonshotellet i Trondheim av Rinnan-banden og deira tyske medsamansvorne. Det er uklart kva som eigentleg skjedde, og ulike versjonar om Nannestad si rolle i dette attentatet som (merkeleg nok) er det einaste eg veit om som vart gjort mot Rinnan. Henry Rinnan enda livet seg framfor ein eksekusjonspelotong på Kristiansten festning i Trondheim 1. februar 1947.

August Rathke (1925) frå Bergen vart cand.jur. frå universitetet i Bergen i 1951. Tidleg i 1950-åra var Rathke dommarfullmektig i Eid med kontor på Løkja under sorenskrivar Wilhelm W. Fareth.

Rathke kom som ung mann med i krigen i den berømte Saborg-gruppa i Bergen. Det var ein Bergensvariant av Osvald-gruppa og det var dei som stod for dei «våte» jobbane der. Rathke var svært aktiv i motstandsarbeidet og sterkt ettersøkt av Gestapo. I deira auge var han nok ein «multikriminell». Rathke var ikkje involvert i drap, men det var nære på. Då Saborg vart rulla opp hausten 1944 hadde Rathke og kameraten, Willy Vallentinsen (1926-1944), klare tankar om kven som stod bak. Heilt sikre var dei kanskje ikkje, for dei avtalte eit møte med den mistenkte på Nøstetorget. Her vrimla det av gestapistar og norske «stapoar», og angivaren var såleis kompromittert. Rathke kom seg vekk, medan Vallentinsen vart skoten og døydde der berre 18 år gammal. Rathke kom seg etter kvart over til England der han vart innrullert i Kp. Linge.

August Rathke er i dag den einaste attlevande av dei 530 som var i Kp. Linge. Etter at han var ferdig på Eid hadde han eit allsidig yrkesliv. Han har til dømes både vore byrettsjustitiarius og kommunaldirektør i Bergen. Han var medlem i Ap og har hadde mange sentrale verv i partiet. Rathke var aktiv i Lingeklubben til den vart lagt ned i 2007, og han er høgt dekorert både av norske og britiske styresmakter.

Kjell Verlo (1924–1997) arbeidde lenge som inspektør ved Evs, avdeling for yrkesfag i Øyane. 19 år gammal reiste han frå heimstaden Utvik til Rjukan i Telemark for å utdanne seg i tekniske fag. Her kom Verlo med i illegalt arbeid. Etter på ha vore med på ein rekkje sabotasjeaksjonar i nærområdet vart han rekruttert til eit alvorleg oppdrag. Ein nazilensmann i området vart rekna for å vere farleg for motstandsrørsla og difor vart det bestemt at han skulle likviderast. Verlo og to andre skulle utføre dette. Våpen og utstyr vart skaffa, men dagen aksjonen skulle utførast kom det kontraordre. I ettertid var Verlo sjeleglad for dette. Han følte seg ikkje skikka for eit slikt oppdrag, og han hadde kjensla av at heile aksjonen var dårleg planlagd. Når ein studerer desse sakene verkar planlegginga i nokre av tilfella å vere så som så, som t.d. Rinnan-attentatet. Verlo har i ettertid tenkt på at gruppa han var medlem av var kommunistisk, men tankar om ideologi var fjernt for han; det var innsats mot dei tyske okkupantane som var hans mål. Dette må ikkje tolkast som eit angrep på kommunistane. Deira planlegging av aksjonar var ofte vel så god som Milorg og SOE. Kjell Verlo vart seinare arrestert av Gestapo i ein kontroll der dei fann våpen på han. Verlo fekk mykje juling både på Notodden og i Drammen før han enda på politistasjonen i Oslo, Møllergata 19.

Den mest omtalte likvidasjonen kom seint i krigen då medlemmar av Oslogjengen (operasjon Buzzard) drap sjefen for Stapo, Karl. A Martinsen, den 8. februar i Blindernveien i Oslo. Det vart frå tysk side sett i verk omfattande represaliar og rundt 30 personar vart avretta på Akershus festing som følgje av denne likvideringa. Ein av desse var Gunnar Anklev frå Oslo, cellekamerat med Kjell Verlo på nr. 19.

I Verlo sitt område Telemark var det sju likvidasjonar, i Sogn og Fjordane ingen. I nabofylket Møre og Romsdal var det ein. Det var den 11. desember 1944 då ei lokal Milorg-gruppe på tre personar tok Rinnan sin nestkommanderande Ivar Grande ved Kolvikbakken i Ålesund.

Vi veit at likvidering også vart diskutert av den lokale motstandsgruppa «Snowflake» som heldt til i Myklebustdalen i Ålfoten. Heldigvis vart dette ikkje realisert.