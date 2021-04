Ei ny positiv covid-19-prøve i Stad

Nyhende

Stad kommune har ikkje oppdatert si nettside med denne informasjonen, vi kan difor ikkje seie noko om i kva del av kommunen prøva var tatt, eller i kva del av kommunen personen som har testa positiv for covid-19 bur.

Varaordførar Siri Sandvik (Ap) seier til Fjordabladet at kommune har oppdateringsmøter på kvelden, etter at dei har fått svar på prøver som er analyserte.

─ Bakgrunnen for dette er at ein del av prøvene blir sendt til Haukeland Universitetssjukehus for analyse, medan nokre blir sendt til sjukehuset i Førde. Dersom Helse Førde, som legg ut sin informasjon om morgonen, melder om ei positiv prøve Stad så vil denne informasjonen kome på møtet vårt i kveld , seier Siri Sandvik og legg til at Stad kommune vil gjennom påska komme nye statusmeldingar dersom det vert påvist nye smittetilfelle i kommunen.