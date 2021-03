Sunnfjord kommune vedtok å kjøpe 50 aksjar i Nordfjordbrua

Nyhende

Bakgrunn for saka skriv seg frå eit vedtak i generalforsamlinga i Nordfjordbrua AS om å gjennomføre ein emisjon i selskapet. Målet med emisjonen var å finansiere arbeidet med fullføring av forprosjekt for å velje konsept for fjordkryssing mellom Anda og Lote. Dette arbeidet er naudsynt for å ha eit fagleg godt grunnlag for val av bruløysing, som igjen er grunnlag for å søke styresmaktene om godkjenning som ferjeavløysingsprosjekt.