To hundre deltok på høyringsmøte

Mange vil løfte kulturlivet i Vestland

Om lag 200 personar deltok på tre høyringsmøte og gav viktige og gode innspel til planprogrammet for den nye regionale planen for kultur, idrett og friluftsliv. Mange ønskjer å ha ei rolle og å jobbe for ein sterk og framtidsretta kultursektor i fylket.