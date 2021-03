Covid-19-utbrotet i Stad kommune – status tysdag 30. mars

To positive covid-19 prøver i Selje

Prøvesvar frå måndag viser at to personar i Selje har fått påvist covid-19. Begge to har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta. Dei to har ingen nye nærkontaktar.