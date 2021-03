Nyhende

Svar til Gunnar Silden: «Lukka anlegg vil gi tilnærmet nullutslipp»

Det var da merkelig at jeg provoserte så mye med mitt leserinnlegg? Ekstra relevant er det jo at i den samme avisa uttaler Silden og andre seg om habilitet, der det understrekes viktigheten av tillit til lokalpolitikere.

Det å stemple noen som uvitende er en hersketeknikk og ikke lokalpolitikere verdig.

Jeg ønsker nettopp en saklig debatt om: «Hva er et lukket anlegg», i lys av ønsket om en mer bærekraftig og fremtidsretta oppdrettsnæring. Vi som vanlige borgere blitt lett ledet hen til å tro at det er som Silden sier: «Lukket er ensbetydende med tilnærmet nullutslipp». Dette er samme retorikken som Eide Fjordbruk bruker når de bruker «omlag 3 km» om avstanden mellom Ervikskorane og Juvika B, når den i virkeligheten er 2,38 km.

At Silden i perioder har en daglig utfôring på 0,7% er helt greit. Den er lik null i perioder det ikke er fisk i anlegget, svært lav når det er ugunstige forhold og den kan være over 1,5 under gunstige forhold. Jeg brukte 1,25 i mitt regneeksempel som en illustrasjon på hva lukkede anlegg kan ha av utslipp. For å få data på tilsatt fôr under ulike forhold kan man gå inn på: http://www.totland-fiskehelse.no/tools/tilvekst_laks.php

Figuren jeg brukte viser hvor mye av fôret som blir bundet i fisken og hvor mye som går ut med vannet i form av avføring. I tillegg kommer det som fisken ikke spiser. Dette er ingen eksakt vitenskap. Lukkede anlegg er ny teknologi som nå prøves ut. De skal ha effekt på reduserte utslipp ved at de klarer å samle opp noe av avfallsstoffene. Om de klarer å tilfredsstille kravet til primærrensing er tvilsomt og gjenstår å se. Myndighetene vil sikkert innføre krav om rapportering av forbruk fôr opp mot innsamlet tørrstoff. Men foreløpig er man ikke kommet langt nok med dette. Eide Fjordbruk sin Ecomerde er et av flere konsepter for et flytende lukket gjennomstrømningsanlegg.

De som er kommet lengst er lukkede gjennomstrømningsanlegg på land. Først i løypa ligger http://www.Andfjord.no som har et landbasert gjennomstrømningsanlegg, der roboter skal svømme på bunnen og samle opp sedimentert avfall og oksygen tilsettes. https://www.Bulandetmiljofisk.no/ er et litt annerledes lukket gjennomstrømningsanlegg som er under bygging, der de pga litt mindre gjennomstrømning også vil ha CO2 fjerning.

Utfordringen vil være å dokumentere at man klarer å tilfredsstille primærrensekravet. Klarer man det så vil man uansett slippe ut som et minium 19% av tilsatt fôrmengde. På en liten lokasjon som Ervikskorane (3600tonn) så vil det kunne være en daglig utforing fra 0 (brakklegging) til 45tonn (optimale forhold). Er 19% (8,6tonn/døgn) av dette tilnærmet nullutslipp?

Jeg tror næringa vil tjene på å komme med saklig informasjon for å løse utfordringene vi har, framfor å kamuflere disse ved å bruke begreper som «tilnærmet nullutslipp» og «omlag 3 km». Man kan da begynne å lure på om det er de som er «uvitende». Spesielt problematisk blir det når den samme personen sitter som gruppeleder i Venstre og skal representere oss andre «uvitende» i slike lokale saker.