Nyhende

Svar til Eldar Lien:

Ordtak blir som regel formet av vittige kommentarer på folkemunne, eller som dette ordtaket, etter lang tids frustrasjon mot uriktige påstander.

Det å koble min sivile jobb med mitt politiske dugnadsarbeid kan også kalles «hersketeknikk»,

Det å være glad i et yrke som en har hatt i over 30 år og prøve å skjerme det mot uriktige påstander, må kunne gjæres uten at det blir kalt for hersketeknikk.

Men eg trur ikkje vi skal trette Fjordbladet `s lesere med vår polemikk, så mitt forslag er at vi tar diskusjonen mellom oss, Fjordabladet har min mailadresse og telefonnr.