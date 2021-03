Alkovettorganisasjon ber foreldre drikke mindre i påska

Nyhende

– Dyrare vin gjer ikkje påska betre for barna, seier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud alkovettorganisasjonen Av-og-til.

I ei ny undersøking Ipsos har laga for Av-og-til, seier 20 prosent av dei vaksne med høgast inntekt at dei drakk tre eller fleire glas alkohol på ein dag sist dei var på hyttetur med barn.

Blant dei med lågare inntekt er prosentdelen som drakk like mykje framfor barna, betydeleg lågare.

– Foreldre bør halde seg til to glas eller mindre. Då kan påska bli like hyggjeleg for barna som for dei vaksne, seier Eriksrud.

– Eg trur for mange unnskyldar alkoholinntaket med at ekstra god vin og annan alkohol er kultur. Men barna merkar endringa hos dei vaksne, uavhengig av namnet på det foreldra drikk, seier ho.

Organisasjonen har òg spurt barna om kor mykje dei synest det er greitt at vaksne drikk når dei er saman med barn. Svaret var at to glas er maks.

Undersøkinga blant vaksne viser at fleirtalet held seg til dette.

– 7 av 10 følgjer tilrådingane barn sjølv har komme med, og held seg til mellom null og to glas. Det er eg glad for, seier Eriksrud.