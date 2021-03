Kommunedirektør Åslaug Krogsæter:

─ Ikkje grunnlag for erstatning til Kinn kommune

Det vår vurdering at det ikkje vil vere rimeleg å krevje at Stad kommune skal betale erstatning til Kinn kommune, skriv Åslaug Krogsæter, kommnedirektør i Stad, i sitt tilsvar til Kinn komune, som krev 118,2 millionar kroner i erstatning etter at Bryggja vart ein del av Stad kommune. Heile svarbrevet finn du her.