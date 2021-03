Digital kyrkjepåske i Stad

Vi var veldig skuffa over at vi ikkje kunne ha vanlege gudstenester i kyrkjene våre i påska.

Påskegudstenestene i Stad er avlyste. No satsar dei i staden på god digital kyrkjepåske. Det vert overført opptak frå gudstenester frå fire kyrkjer, som også vert vist på nettsida til Fjordabladet.

– I staden for å kunne møtast i kyrkjerommet, får ein noko å sjå og høyre på, og tid for ettertankar, seier dei.

Dei fire digitale gudstenestene vert er Palmesøndag frå Eid kyrkje, Skjærtorsdag kveld frå Selje kyrkje, Langfredag frå Kjølsdalen kyrkje og 1. Påskedag frå Eid kyrkje.

Skuffa

– Vi var veldig skuffa over at vi ikkje kunne ha vanlege gudstenester i kyrkjene i påska. Påska er den viktigaste høgtida i kyrkja, og det er derfor vi har fri i påska, noko kanskje ikkje alle tenkjer over.

– Men vi prøver å vere kreative, og har også påskevandring og påskehagar ved nokre av kyrkjene. Vi har åtte kyrkjer i soknet, og vil lage gudstenester frå fleire av dei, for å vise at vi gjer noko i vårt langstrekte Stad kyrkjelege fellesråd. Vi ønskjer å nå ut til våre, fortel dei.

Motiverande

– Det at vi gjennomfører digitale gudstenester er også motiverande for våre tilsette, for vi har lyst å gjere jobben vår, påpeikar dei.

– Eg trur ikkje folk tenkjer så mykje over det, men når ein ser det store bildet er det dei kristne grunnverdiane som ligg bak mykje av det vi har. Påska er eit gyllen høve til å bli minna på dette, seier Smørdal Wiik.

Gravferd og dåp

Sjølv om vanlege gudstenester er utelukka i tida framover, vil kyrkjene framleis ha gravferder.

– Tidlegare var regelen med maksimum 100 personar som kunne delta i ei gravferd. Nye reglar gjer at det berre er 50 som kan delta no, og med to meter avstand til kvarandre, fortel Smødal Wiik.

– Gravferdene går som planlagt, og vi har god kontroll på gjennomføringa av gravferdene. No vert også folk oppmoda om å bruke munnbind i gravferd, seier dei.

– Også dåp vil bli gjennomført. Det som er spesielt med dåp er at dåpsfølget unngår å krysse kommunegrensene for å delta i dåp, men vi skal framleis ha dåp, seier prosten.