Natt til søndag må du stille klokka

Nyhende

I Noreg er det gjennom forskrift for sommartid bestemt at vi, saman med ei rekke andre europeiske land, skal ha sommartid frå siste søndagen i mars til siste søndagen i oktober. I år varer sommartida altså fram til søndag 31. oktober. EU-kommisjonen gjekk i 2019 inn for eit forslag om å avvikle sommartid, men Rådet har ikkje vedteke forslaget EU-kommisjonen la fram. Dermed er det førebels ikkje klart om ein vil jobbe vidare med forslaget i EU. Men skulle det bli vedteke, er det opp til kvart enkelt land å bestemme om landet skal bruke sommartid eller vintertid.