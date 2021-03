Nyhende

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet. Ho er klar på at det er ulovleg å forstyrre måsen i hekkeperioden. Ho minner også om at fleire måsesortar, slik som krykkje, hettemåse og fiskemåse, faktisk er i tilbakegang her i landet, og at dei fleste måseartane slit med å produsere ungar.