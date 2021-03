"Lukka anlegg i sjø vil gi bortimot null utslepp"

Nyhende

Det var et ordtak som datt ned i haude på meg når eg las Edgar Lien sitt innlegg i avisa.

« Det er umulig å slå en uvitende mann i diskusjon». No skal ikkje eg påstå at Lien er uvitande i alt, men i å rekne ut forbruk av for på at oppdrettsanlegg på 3.600 tonn er han veldig uvitande.

Det han påstår er at det blir foret 45 tonn med for pr dag, det er en uriktig opplysning, om den er bevisst eller ubevisst skal ikkje eg avgjere, men eg vil prøve å forklare det som er riktig.

Har du 900.000 stk fisk a 4 kg vil du ha 3.600 tonn med biomasse (antall X fiskevekt) i merdene,

Er temperaturen 12 grader som er den optimale temperatur for tilvekst av laks, vil utforinga være 0,7 % av biomassa som var på 3.600 tonn, also 25.200kg.

Men det er et aber for oppdretteren. Har han 3.600 tonn i merdene sine so er han på MTB, (maksimum tilatt biomasse) og må dagen etter på starte utslakting fordi han kan ikkje fore meir.





I virkeligheten har han redusert foringa lenge før, fordi all laks som skal slaktes må sveltes 5 dager før, etter retningslinjer frå mattilsynet.

So sannheten er at det vil aldri bli fora 25.000 kg på denne lokaliteten. Eg kan og ta med at den dagen laksen blir satt ut som 100 grams smolt, og samme temperatur vil foringa være 1.632kg.





Hvis vi antar at på denne lokaliteten vil det bli fora ut med en biologiskforfaktor på 1,2 som er høgt, vanlig er melleom 1,08 til 1,15, vil det bli utforet 4.320 tonn i løpet av 20 måneder som er vanlig produksjonstid på en generasjon.

Om vi so deler dette på dager og tar jevnt 30 dager i måneden så blir daglig utforing 4.320 tonn/600 dager= 7,2 tonn for pr dag som laksen ete opp. Utslippet er det som vi kaller for «feces» altså ufordøyd mat som er kjent at vi mennesker og gje frå oss.

Feces er et lett organisk materiale som er lett nedbrytbart, og er borte fra bunnen etter kort tid.





Eg har respekt for folk som ikkje vil ha oppdrettsanlegg framfor støda si, men bruk det som argument og ikkje fyll opp aviser og sosiale media med usannheter og udokumenterte påstander.

Lukka anlegg i sjø vil gje bortimot null utslepp fordi feces vil bli pumpet i tanker og brukt til gjødsel.

Anlegg på land vil gje store sår i en allerede sårbar kyststripe som vi vil måtte slite med i evig tid, so det er en dårlig løsning for kommende generasjoner.

Som en digresjon kan eg ta med at den fjorden i Norge som er mest forureina er Oslofjorden og det er ikkje meg kjent at der er oppdrettsanlegg.