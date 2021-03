Laurdag sløkker heile verda lyset

Nyhende

Laurdag 27. mars mellom klokka 20:30 og 21:30 er det klart for Earth Hour, ei markering der millionar av heimar og landemerker over heile verda sløkker lyset i ein time, for å vise at ein står saman i kampen mot klimaendringar og naturen.

Global markering

Earth Hour er ei global klimamarkering, som følgjer tidssonene rundt om i heile verda, og er blant dei største internasjonale markeringane for miljøet og naturen.

Først i Sydney

Earth Hour har gått av stabelen sidan 2007, og vart arrangert aller først i Sydney i Australia. Etter dette har fleire og fleire land blitt med, og i 2020 var det over 190 land som var med.