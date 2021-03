Fylkeskommunen doblar talet på sommarvikarar – lyser ut 100 stillingar

Nyhende

– Som følgje av koronapandemien ser vi at det er langt færre sommarjobbar tilgjengeleg rundt om i år. Difor strekkjer vi oss litt ekstra for å kunne tilby fleire slike oppgåver dette spesielle året. Vi veit det betyr mykje for mange å kunne skaffe seg slik eiga inntekt, og dette er eit handslag til ungdommane våre i ei krevjande tid, seier fylkesordførar Jon Askeland i Vestland fylkeskommune i ei pressemelding. .