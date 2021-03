Er det likevel håp om å få tunnelar på Strynefjellet og Vikafjellet inn på NTP?

Nyhende

Høgst merkverdig tykte vel mange det var at ingen av dei var nemnde med eit einaste ord i planen heller. Det er godt dokumentert gjennom mange år at realisering av båe prosjekta vil ha avgjerande betydning for næringslivet og for folk flest både i Nordfjord, Sunnmøre og Sogn. Nordfjordingane merka seg dessutan og med stor undring at ikkje eit einaste vegprosjekt i Nordfjord kom med i NTP, medan Sunnfjord er tilgodesett med heile fire store vegprosjekt. Men heller ikkje Sogn kan vere nøgde med det som er lagt fram.