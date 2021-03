– Ein kamp for likeverd, inkludering og mot utanforskap

Nyhende

Det seier Gunnvor Sunde, listetopp for det nye partiet Sentrum.

Gunnvor Sunde er gift, mor til fem, besta til ei, og kjøkensjef for det som vart kåra til landets beste kommunale kjøken.

Eit sterkt sentrumsalternativ

– Eg har vore politisk aktiv i ei årrekkje først for Ap som kommunepolitikar i Gloppen, så fylkespolitikar med ei rekkje verv, mellom anna leiar for dei vidaregåande skulane, vara til Stortinget og medlem av Helse vest. Etter kvart endra Ap seg frå å vere eit parti for den vanlege arbeidaren til å bli meir høgrevridd. Då melde eg meg ut og danna i lag med andre Samfunnsdemokratane (SD) som er innvalde til sin tredje periode i kommunestyret i Gloppen. Vi har heile tida hatt som mål å byggje eit sterkt sentrumsalternativ i norsk politikk, og har søkt samarbeid med andre. Når no partiet Sentrum vart skipa som landsdekkjande parti, passa det å løyse opp SD og gå i lag med dei, seier Gunnvor Sunde.

Likeverd og inkludering

– Eg er glad for at programmet til Sentrum er bygd på dei 17 berekraftsmåla til FN og Menneskerettserklæringa. Programmet er under utarbeiding etter denne ramma. Eg vil kjempe for likeverd og inkludering og mot utanforskap. Vi må styret landet og verda i ei meir berekraftig retning. Sogn og Fjordane har naturgjevne føresetnader for meir sjølvberging t.d. landbruk og fiske med meir ferdigproduksjon. Grøn kraft som kan bidra til ein grønare industri. Og utbygging av infrastruktur er viktig for at distrikta skal kunne utvikle seg, seier Gunnvor Sunde.

– Sjansen min til å kome på Stortinget avheng av om folket er opptekne av utviklinga eller å stemme som før, dei som kjenner meg veit at eg er hardtarbeidande og har fått resultat av arbeidet mitt.

– Eg vil helst ha partileiaren min Geir Lippestad som statsminister, han er kunnskapsrik og heil ved, seier Sentrum sin listetopp i Sogn og Fjordane.

LIsyetoppane presenterer seg - Anfinn Sjåstad Frp – Eg vil arbeide for at vi skal få ein kystveg – Det er viktig å stogge planlagde Havvindprosjekt som vil øydeleggje for fiskeri og oppdrett, seier Anfinn Sjåstad, Sogn og Fjordane Frp sin listetopp til Stortingsvalet.

Listetoppane presenterer seg - Torbjørn Vereide Ap – Det blir eit spennande maraton – Eg veit ikkje om eg ville hyra inn Jonas som toastmaster, men eg er overtydd om at han vil gjere ein utmerka jobb som statsminister og leiar for den nye regjeringa vår, seier Torbjørn Vereide som er nominert som toppkandidat for Sogn og Fjordane Arbeidarparti ved det komande Stortingsvalet.

Listetoppane presnterer seg - Olve Grotle (H): – Vi har eit stort uutnytta potensial i fylket – Eg er opptatt av at Sogn og Fjordane skal bli endå betre å bu og arbeide i, og meiner vi har eit veldig potensial som langt frå er utnytta, seier Olve Grotle, listetopp for Sogn og Fjordane Høgre.

Listetoppane presenterer seg - Erling Sande Sp – Vi er ei motvekt mot dagens sentralisering – Eg er ein humørfylt og engasjert fyr som er oppvaksen på Davik i Bremanger, men som no bur på Vereide i Gloppen, seier Erling Sande, Sogn og Fjordane Senterparti sin listetopp, som til dagleg arbeider med strategi og utvikling i selskapet Sogn og Fjordane Energi.

Arnstein Hammerseth – Industri og næringspartiet (INP): – Etterlyser meir openheit – Det som starta som ei gruppe for likesinna på Facebook, er no blitt eit landsomfattande politisk parti, som vil utfordre dei etablerte politiske sanningane punkt for punkt, seier Arnstein Hammerseth (66) som stiller på 4.-plass for Industri og næringspartiet ved det komande Stortingsvalet.

Listetoppane presenterer seg - Alfred Bjørlo Venstre – Gje folk meir fridom og større armslag i kvardagen – Eg er 100 prosent distriktsoptimist! Eg brenn for at langt fleire enn i dag skal oppdage kor gode kvardagsliv det går an å leve utanfor dei største byane.

Listetoppane presenterer seg - Geir Oldeide Raudt – Vi vil ha vekk Erna Solberg og hennar regjering – I kva grad ei ny raud-grøn regjering vil få Raudt si politiske støtte er avhengig av kva politikk den nye regjeringa vil føre – ikkje kva namnet på statsministeren er, seier Geir Oldeide, listetopp for Raudt.

Listetoppane presenterer seg - HegeLothe SV – SV er med i kampen – Slik eg ser det har eg ein reel sjanse til å bli vald til Stortinget. SV er med i kampen og bingolotteriet om utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane, seier Hege Lothe, listetopp for Sogn og Fjordane SV til Stortingsvalet i september.