Startar vaksinering av gruppa 65 til 74 år etter påske

─ Etter at Astra Zeneca-vaksinen vart godkjent for vaksinering av personar over 65 år, såg vi føre oss tørre tempo i vaksinearbeidet, men som kjent vart denne vaksinen sett på vent. I Stad vaksinerer vi i dag difor berre med Pfizer-vaksinen Dei siste vekene har vi jobba med å vaksinere personar i aldersgruppa 75 til 84 år, sa Vingen Vedeld som fekk spørsmål frå ordførar Alfred Bjørlo om kor mange personar som var fullvaksinerte, og kor mange som hadde fått første vaksinedose.

Kommuneoverlegen stadfesta at rundt 500 personar var fullvaksinerte og vidare at runet tusen personar hadde fått første dose.

─ Etter påske er planen at vi startar vaksinering av aldersgruppa 65 til 74 år pluss personar som er yngre, og som har underliggande sjukdomar. Vi har fått melding om at vi i veka etter påske vil få leveranse på 300 dosar. Det vil bety høgare tempo i vaksinearbeidet, sa kommuneoverlegen.