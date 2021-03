Nyhende

- Vi følgjer dei nye retningslinjene frå regjeringa som seier at alle arrangement bør utsettast. Så håpar vi at det ikkje går for lang tid før smittesituasjon og retningslinjer endrar seg, slik at vi kan vise alle dei kjekke filmane vi har som ligg og ventar på eit publikum, fortel kinosjef Janne Mari Hjelle.