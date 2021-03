NVE si tillyste synfaring på Okla er utsett

Nyhende

Synfaringa vart på kort varsel, med bakgrunn i smittesituasjonen i Stad utsett. Stad kommune var invitert til å delta med ein representant. Innbyggjarinitiativet og Stad Landskap fekk ikkje høve til å bli med opp i anleggsområdet, men NVE hadde invitert begge organisasjonane til eit møte på Stad Hotell i framkant av synfaringa.

– Vi har forståing for at det vert sett i verk gode tiltak i den situasjonen vi er i. Det som er viktig no, er at NVE raskt tidfestar kor tid synfaringa skal gjennomførast. Utbyggjar har trekt endring av vegtraseen, og det er bra, men arbeidet på tilkomstvegen går for fullt. På dette området har vi ein del merknader, og det er viktig at NVE så raskt som mogeleg kjem med ein ny dato for synfaring. Vi kjem til å vente til over helga for å sjå kva som skjer. Dersom det ikkje kjem ny dato for synfaring frå NVE, kjem vi til å kontakte dei, seier Bård Inge Fløde i Innbyggarinitiativet til Fjordabladet.