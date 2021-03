Endeleg – etter tre tiår kjem 60-skilt

Nyhende

I over 30 år har innbyggjarane kjempa for nedsett fartsgrense gjennom Kviane på Nordfjordeid. I november i fjor kunne dei sleppe jubelen laus, då Statens vegvesen kom med vedtak om at fartsgrensa skulle settast ned frå 80 til 60 km/t. Men å få skilt har likevel drege ut i tid.