Eid vgs. fekk topp utstyr frå Inviro

Nyhende

– Dette er utstyr som går inn i undervisningslaben på skulen. Den enklaste måten å forklare kva utstyr dette er, er for det første at utstyret er ein viktig del av det elevane på automasjon skal gjennom. Vidare at det er ei lita avansert datamaskin som kan programmerast til å gjere det du ønskjer den skal gjere. Vi har tilsvarande PLS-utstyr av anna merke frå før, det utstyret er ein undervisningsmodell i verkstad. Det nye utstyret modellerer styringsfunksjonane digitalt, seier Ove Lillestøl, avdelingsleiar yrkesfag ved skulen.