Nyhende

I samband med Kommunedelplan for sjøareala for Stad kommune er det eit sterkt engasjement både når det gjeld område for akvakultur og plassering av masse frå Stad skipstunnel. I Stad kommunestyre er det fleire som har økonomiske interesser knytt til akvakultur og plassering av masse. Demokratiet er avhengig av tillit, og at dei folkevalde lyttar til innbyggjarane og ikkje gjev inntrykk av å «mele si eiga kake», at det her er «bukken og havresekken» osv. Fjordabladet har stilt spørsmål til gruppeleiarane om korleis dei handterer habilitet og interessekonfliktar i sitt parti.