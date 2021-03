Har gjort ny risikovurdering over smitteutbrotet i Stad

Nyhende

- På Nordfjordeid har ein no over fleire veker kartlagt smittesituasjonen i samband med utbrotet. Ein har ikkje funne smittetilfelle som ein ikkje kan kople til andre kjende tilfelle, og det er ikkje grunn til å tru at ein har vesentleg grad av «fri» smitte i lokalmiljøet. Siste veka har ein funne fire tilfelle på Nordfjordeid som er kopla til utbrotet, men risikoen for vidare smitte rundt desse tilfella vert vurdert som lav. To av dei er smitta innanfor eigen husstand, påpeikar komuneoverlegen.

Han minne rom at ein framleis vil kunne rekne med å påvise smitte hos nokre nærkontaktar ved testing innanfor karanteneperioden. Dette medfører ingen smitterisiko utanom husstandane.

Smitte på fleire alderstrinn

I Selje har det gått kortare tid etter at smitten vart påvist, og situasjonen er difor framleis noko uavklart.

- Ein har påvist smitte til relativt få personar i barnehage/skule, men tilfella fordeler seg på fleire ulike alderstrinn og blant fleire tilsette. Det er også påvist smitte hos nokre nærkontaktar til desse. Forventninga er likevel at ein gjennom forsterka TISK-arbeid skal lukkast med å avgrense vidare smittespreiing i dagane framover, konstaterer Vingen Vedeld.

I risikovurdeirnga si viser han til at ein så langt ikkje har funne smitte som ikkje kan koplast til kjende tilfelle, men at det er behov for vidare testing og kartlegging for å få ei ytterlegare avklaring av dette.

- På bakgrunn av dette er vurderinga at ein samla sett framleis er på Risikonivå 2 i Stad kommune. Aktuelle tiltak vidare framover tek difor utgangspunkt i Risikonivå 2. Sidan ein framleis vurderer situasjonen i Selje som noko uavklart, ser ein den næraste tida også behov for å bruke nokre tiltak som elles høyrer til høgare risikonivå. Vidare utvikling av utbrotet vert følgt tett, og ny vurdering av risikonivå og aktuelle tiltak vert gjortfortløpande i samsvar med dette, påpeikar kommuneoverlegen.

Tiltak og råd:

Vidare tiltak og råd til innbyggjarane i Stad kommune i samband med utbrotet.

• Skular og barnehagar med uavklart smittesituasjon har digital undervisning/held stengt ut veke 12.

• Barnehagar og skular utan kjent smitte held fram med drift på gult nivå.

• Vi oppmodar alle verksemder om å nytte heimekontor så langt det er mogleg og forsvarleg.

• Vi oppmodar lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i grupper.

• Vi ber alle om å vere nøye med å halde god avstand til andre i kvardagen, ha god handhygiene og ha svært lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.

• Vi ber alle ha så få nære kontaktar som mogleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule/arbeidsplass.

• Dei som ønskjer det kan gjerne nytte munnbind i det offentlege rom i situasjonar der ein kjem tett på andre over tid. Det viktigaste smitteførebyggande tiltaket vil likevel vere å halde god avstand til andre så langt det let seg gjere.