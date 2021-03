Strynefjellet må inn i Nasjonal Transportplan 

Nyhende

Det er skuffande at Rv 15 og tunnelane på Strynefjellet ikkje er med i regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal Transportplan. Raudt meiner at noko av det viktigaste i samferdselspolitikken er å sikre trygg og rimeleg framkommelegheit i heile landet.

Fellesforbundet understrekar at «En trygg arbeidsplass for en yrkessjåfør må innbefatte trygge og trafikksikre veger». Leiaren i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, har heilt rett når han slår fast at tilhøve langs mange riks- og fylkesvegar i dag utset både yrkessjåførar og vanlege bilistar for unødvendig fare. Nasjonal rassikringsgruppe slår fast at det hastar å sikre vegane i Noreg for ras og skred, og at dette kjem til å koste over 70 milliardar kroner totalt.

Skred, ras og rasfare på Strynefjellet er eit aukande problem, både med tanke på hyppig vegstenging og moglege farar når vegen er open. Regjeringa tek ikkje dette problemet på alvor, når dei ikkje tek med ein så viktig transportåre som Rv15 over Strynefjellet i sitt framlegg til Nasjonal Transportplan 2022-2034.