Skal i duell

Nyhende

I januar vart det klart at Alexa Valentina skal vere med i TV 2 programmet The Voice. På audition song Alexa Gravity av Sara Bareilles og kjempa for at minst ein av mentorane skulle snu seg. Alexa imponerte alle dei fire mentorane Ina Wroldsen, Matoma, Espen Lind og Yosef Wolde Mariam, som alle snudde seg. Alexa gjekk med det vidare i konkurransen om å bli landets beste stemme og valte Ina Wroldsen som mentor, som ropte høgt; Welcome home.