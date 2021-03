– Sats heller på miljøprofil

Nyhende

I deira merknad til planen vert det lagt vekt på at fjordstrekninga og strandsona frå Kjølsdalen til Midthjell er mykje nytta gjennom heile året til friluftsliv og fritidsfiske.

– Dette er ein veldig viktig del av livskvaliteten for oss som bur i bygda. På Haus har vi eit viktig naustområde med badeplass der nærliggande oppdrettsanlegg vil forringe denne kvaliteten, poengterer grunneigarane. Dei peikar også på at områda som er foreslått avsett til akvakultur er i område som er særs vindutsett og der fjorden er veldig djup. Dette vil føre til at det er naudsynt med vidtrekkande forankring av anlegg, og store område for fritidsfiske med til dømes line og stong vil verte umogeleg å gjennomføre.

Forringar kvaliteten

Grunneigarane på Haus er også av den oppfatning at villfisk kring oppdrettsanlegg vert negativt påverka av forspill, og at kvaliteten av denne fisken vert vesentleg forringa.

– For oss ser det ut som om forslag til plassering er gjort av kommersielle aktørar utan at det er teke stilling til om dette er ideelle plasseringar uti frå heilskapsomsyn. Det ser ikkje ut til at kommunen har gjort vurdering om kvar som er den mest ideelle plassering av oppdrettsanlegg er, men plassert dette tilfeldig utover langs det meste av strandlina i kommunen.

– Før ein slik plan blir lagt ut, burde det vore gjort ei grundig uavhengige kartlegging av dei aktuelle områda både for å kartlegge naturkvalitetane på land og i fjorden, og dessutan vurdert kor eigna lokaliteten er. Så må det gjerast ei vurdering opp mot andre interesser i området, meiner grunneigarane.

Dei viser også til kor omstendeleg og vanskeleg det er å få godkjend tiltak i strandsona, 100-metersbeltet, og meiner at det, sett i lys av dette, er veldig underleg at kommunen kan legge ut eit så omfattande forslag til bruk av fjordarealet.

– Er lite eigna

Grunneigarane på Haus meiner at området mellom Haus og Midthjell er både lite eigna, grunna vind og veldig djup fjord, og at det vil rasere deira moglegheit til fritidsfiske og rekreasjon.

Dei finn det også underleg at det i det heile kan leggast ut forslag som ligg innanfor minsteavstand til eksisterande anlegg på motsett side av fjorden. Dei viser til at Mattilsynet har konkludert med at det grunna fiskehelsa i Nordfjorden er det ikkje er tilrådeleg å auke oppdrettsaktiviteten med tradisjonelle merdar.

Dei peikar også på at det frå nasjonalt hald no vert stramma inn på fiske etter laks i fjorden, og at det då vil vere rart at Stad kommune samtidig legg opp til ein auka oppdrettsaktivitet, når lakselus frå oppdrett er ein av dei viktigaste grunnane til nedgang i laksebestanden.

Ønskjer synleg miljøprofil

Grunneigarane på Haus oppmodar Stad kommune om å legge større vekt på å opparbeide ein synleg og konsekvent miljøprofil for naturen, lokalbefolkning og besøkande/turistar.

Og dei ber om at dei tre områda i deira nærområde vert fjerna som område for akvakultur i planen for sjøareala i Stad kommune.