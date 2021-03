Nyhende

– Heimebesøk av jordmor er heilt nødvendig for å avdekkje tilfelle med vald og omsorgssvikt. Vi ser jo med bekymring på at det er kraftig auke i saker som omhandlar alvorleg vald mot barn, seier Hanne Charlotte Schjelderup, leiar i Jordmorforbundet, til NRK. Dei fleste av desse sakene gjeld barn under to år, seier ho.