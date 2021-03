Vil innføre fullføringsrett i vidaregåande

Nyhende

Kvart år mistar over 5000 elevar retten til vidaregåande opplæring fordi dei ikkje greier å fullføre innan tre år. No vil Venstre og regjeringa endre dette. Vi vil gjennomføre ei historisk utviding av retten til vidaregåande opplæring, slik at alle får ei reell moglegheit til å fullføre og bestå.

Vi foreslår no å utvide retten til vidaregåande opplæring ved å fjerne tidsavgrensinga på tre år, som er hovudregelen for ungdom i dag. Elevar har i dag lovfesta rett til vidaregåande opplæring, men ikkje rett til å fullføre og bestå. Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at inntil 5500 elevar mistar retten til offentleg finansiert vidaregåande opplæring kvart år.

Med ein utvida rett til vidaregåande opplæring må skulande ta meir ansvar for dei elevane som ikkje lukkast med å bestå fag på første forsøk. Mange av elevane kunne ha fullført, om dei hadde fått ein ny sjanse og litt betre tid. I dag må desse ungdomane ta dyre privatisteksamenar for å få eit vitnemål. Det vil vi endre på.

Utvida rett også for vaksne

Retten vil også omfatte vaksne som med dagens regelverk har brukt opp retten sin til å fullføre vidaregåande. Dei som ikkje har bestått alle fag, kan dermed kome tilbake på skulebenken og igjen få høve til eit godkjent vitnemål eller fag- og svennebrev. Dette gjev eit tydeleg signal til alle, både ungdom og vaksne, om at det offentlege skal leggje til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå vidaregåande opplæring.

Meir tilpassa opplæring

Med ein utvida rett til vidaregåande opplæring opnast det opp for at skulande kan gje meir tilpassa opplæring til elevar som treng det. Til dømes kan det opnast for at elevar som har svake faglege føresetnadar kan ta færre fag samtidig eller ta faga over lengre tid. Det same gjeld elevar som til dømes slit med psykiske plager eller av andre grunnar ikkje greier å ta alle fag samtidig slik dei må i dag.

I dag er det mange elevar som ikkje greier å fullføre fordi dei manglar karakter i eitt eller nokre få fag. Med utvida rett og betre tilpassa opplæringslaup kan desse elevane fullføre vidaregåande og få fagbrev eller vitnemål. Målet er at alle opplever meistring, samtidig som dei lærer det dei treng for å nå sitt potensiale.

Fullføringsreform for framtidas vidaregåande opplæring

Den utvida retten til vidaregåande er ein viktig del av regjeringas nye fullføringsreform som leggjast fram seinare i vår. Regjeringa varslar med dette den største endringa av vidaregåande opplæring sidan Reform -94.

Dette er ei historisk utviding av elevanes rettar, som betyr at døra til offentleg finansiert vidaregåande opnar seg på nytt for veldig mange. Med fullføringsreforma vil vi sikre at elevane får ei utdanning som er betre tilpassa deira sine interesser, talent og ønskjer for framtida. Dette vil gje fleire elevar og vaksne større fridom og fleire moglegheiter til å ta igjen tapt skulegang og følgje draumane sine.