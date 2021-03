Stad kommune på smittetoppen

Nyhende

Stad kommune og Lørenskog kommune ved Oslo er no dei to raudaste kommunane i landet når det gjeld smittestatus. Ifølgje vg.no sine tal er det no totalt i løpet av året registrert 108 smitta innbyggarar som høyrer til i Stad.

Stad kommune har i store delar av koronaåret hatt lite smitte. Det var ei oppblomstring i november, men det store trykket har kome no i mars og pågår enno.





Ti nye smittetilfelle i Stad Til saman er det laurdag kveld påvist ti smittetilfelle etter at det er kome svar på 273 av 316 prøver tatt fredag. Det er Stad kommune som melder om dette.